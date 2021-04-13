20-летнего волгоградца поймали с крупной партией рецептурных таблеток

Парень хотел продать таблетки зависимым. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На посту ДПС «Городищенский» волгоградские полицейские задержали 20-летнего молодого человека, перевозившего наркотики. Парень вместе с другом ехал из Москвы в сторону Волгограда. Запрещенные вещества спрятал в рюкзак. За весь путь о автомобиль не проверяли, но практически у въезда в город-герой остановили. Молодой волгоградец явно занервничал, чем привлек еще больше внимания. Стражи порядка решили осмотреть транспорт и пассажира.

- В результате у пассажира автомашины – 20-летнего неработающего жителя Волгоградской области - в рюкзаке были обнаружены блистеры с таблетками в количестве 106 штук, по 14 капсул в каждой, и 178 флаконов с неустановленным веществом, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Эксперты уже установили, что таблетки и жидкости – препараты, которые используют в медицине, они продаются строго по рецепту. Но волгоградец умудрился купить их, скорее всего, по интернету. Пояснять свои действия на месте задержания отказался – не знал, что сказать. Скорее всего, хотел сам продавать таблетки наркозависимым. Его взяли под стражу, возбудили уголовное дело.