15 волгоградцев написали Тотальный диктант на «отлично»

Тотальный диктант в аудиториях писали около 300 волгоградцев. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Волгограде подвели предварительные итоги Тотального диктанта - 2021, который 10 апреля написали на семи очных площадках около 300 человек. Как сообщил «КП-Волгоград» городской координатор проекта - библиотека имени Горького, на «отлично» текст Дмитрия Глуховского «Обещание» написали 15 человек. Больше всего проблем вызвала пунктуация.

- Текст был насыщен диалогами, которые вызывали трудности, - объясняет председатель филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов. - Практически все участники сделали ошибки в предложении «Сказать, что не была, - значит соврать».

Довольно много было в этом году «пограничников», которых от заветной «пятерки» отделяла всего одна пунктуационная ошибка. Подвели волгоградцев и слова «стоп-кадр», «бренчание», «запечатлеть» и «как будто». Но в целом с Тотальным диктантом все справились. Еще пять отличных результатов у иностранцев, которые писали тест TruD в ВолгГТУ.

Свои оценки волгоградцы смогут увидеть в личном кабинете на сайте Тотального диктанта 15 - 17 апреля. Онлайн-разбор текста можно будет посмотреть 15 апреля в 20.00. А отличники традиционно получат сертификаты и заслуженные подарки во время БиблиоНочи в актовом зале Горьковки. Награждение состоится 24 апреля 2021 года в 18.00.