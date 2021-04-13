Волгоградец предъявил инспектору ДПС советский паспорт и сел на 5 суток

Мужчину арестовали за неповиновение полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тракторозаводский районный суд Волгограда арестовал Романа Топорова за отказ подчиняться полицейским. Инцидент произошел 11 апреля: водителя «ГАЗели» остановили для проверки документов, на что тот потребовал предоставить ему «доверенность от имени МВД». Инспектор ДПС показал служебное удостоверение, на что Топоров достал смятый советский паспорт. На этом странное общение с «убежденным гражданином СССР» не закончилось: он и дальше отказывался идти на контакт. Позвали понятых.

- Водитель попытался заблокировать двери, однако не успел это сделать. В связи с оказанным сопротивлением к нему была применена физическая сила. При досмотре данного водителя были обнаружены водительское удостоверение и паспорт гражданина РФ на имя Торопова, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облсудов.

Как уточнили в районном суде, Топорова остановили за нарушение – он не включил ближний свет. Мог бы отделаться штрафом, но придется подумать о своем поведении в спецприемнике.