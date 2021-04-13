В Волгограде предпринимателя наказали на 700 тысяч за некачественный полотенцесушитель

Волгоградец не сразу добился компенсации ущерба в суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

С предпринимателя в Волгограде взыскали более 700 тысяч рублей за некачественный полотенцесушитель. Купившему его волгоградцу пришлось обращаться в суд, чтобы получить компенсацию. Мужчина приобрел полотенцесушитель, который во время гарантийного срока стал протекать на сварочных швах. Из-за этого затопило квартиру, испортилась мебель. Коммунальная служба подтвердила, что причиной затопления стал плохой полотенцесушитель. Покупатель отнес его в магазин. Предприниматель признал наличие брака и вернул мужчине стоимость устройства в размере 5000 рублей. А возмещать ущерб никто не собирался. Тогда волгоградец обратился в суд, рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

- В рамках рассматриваемого спора судом была назначена товароведческая экспертиза. Из заключения эксперта следует, что стоимость ущерба, причиненного имуществу истца, составила 478 780 рублей, - добавили в объединенной пресс-службе судов.

Однако Центральный районный суд отказал в удовлетворении иска, ссылаясь на проведенную экспертизу без предоставления объектов исследования эксперту. Размер ущерба не был подтвержден. Тогда мужчина обжаловал решение в Волгоградском областном суде. И он уже встал на сторону истца. С индивидуального предпринимателя в пользу покупателя взыскали материальный ущерб - 478 780 рублей, еще он будет вынужден заплатить штраф – 239 390 рублей, а также расходы на оценку – 4099 рублей.