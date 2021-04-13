В Волгограде на две ночи перекроют движение в тоннеле у «Акварели»

Наземная часть развязки перекрываться не будет Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде коммунальщики продолжают уборку дорог после зимы. Службы перешли на круглосуточный режим работы, чтобы проезжие части в городе были очищены от песка, скопившегося за холодные месяцы. В ночное время в порядок приводятся наиболее загруженные и сложные участки – перекрестки, развязки и тоннели, сообщили «КП-Волгоград» в администрации города. В течение двух ночей на 14 и 15 апреля коммунальным бригадам предстоит очистить тоннель у ТРЦ «Акварель» в Советском районе Волгограда. Поэтому проезд по нему будет закрыт.

- С 20.00 13 апреля до 6.00 14 апреля будет производиться очистка проезжей части в тоннеле в направлении Кировского района, а с 20.00 14 апреля до 6.00 15 апреля – в направлении Ворошиловского района. Водителям для объезда предлагается пользоваться наземной частью развязки, - уточнили в мэрии.

Уборка дорог с наступлением тепла проводится во всех районах Волгограда. Задействуют подметально-уборочные и комбинированные дорожные машины, тракторы-щетки, погрузчики, прицепную технику, а также средства малой механизации. Убирается песок с магистралей и с помощью ручного труда. С начала апреля с улиц Волгограда вывезли свыше 4200 тонн песчано-грунтовых наносов.