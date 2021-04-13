В Волгограде иномарка во дворе сбила 5-летнего мальчика: ребенок в больнице

Волгоградцы ежедневно травмируются в ДТП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне утром, 12 апреля, в Волгограде под колесами машины оказался 5-летний мальчик. Он ехал на велосипеде по тротуару во дворах в Ворошиловском районе. Между домами №7 и №9 по улице Баррикадной его сбила 25-летняя девушка, которая была за рулем «Mazda 6», сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Ребенок получил травмы, скорая увезла его в больницу. Пострадал человек и в массовом ДТП, которое произошло вечером в понедельник в Дзержинском районе. 3 автомобиля столкнулись на Третьей продольной магистрали.

29-летний водитель на «Skoda Rapid» ехал со стороны улицы Ангарской по направлению к проспекту Жукова. На Третьей продольной он не справился с управлением и влетел в стоящий «ВАЗ-2107» под управлением 38-летнего водителя. Отечественную машину от удара отбросило в другой стоящий автомобиль «Москвич-21412» с прицепом, за рулем которого был 65-летний мужчина. Медицинская помощь потребовалась 34-летней пассажирке «семерки», ее госпитализировали.