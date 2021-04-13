4-километровая пробка на плотине ГЭС сковала движение между Волгоградом и Волжским

На ГЭС с апреля ввели реверсивное движение. Фото: АВО
Каждое утро на плотине Волжской ГЭС образуется четырехкилометровая пробка, 13 апреля не исключение. Одна из основных транспортных артерий, соединяющих Волгоград и Волжский, третий год на ремонте. В начале апреля здесь снова ввели реверсивное движение. Даже не в час пик пробка со стороны Волгограда начинается сразу за поворотом на плотину. От Волжского автомобилисты встают в затор от шлюзов.
Объезд по дороге на Среднюю Ахтубу через пойму и мост через Волгу тоже не вариант, там утром 13 апреля образовалась десятикилометровая пробка в сторону Волгограда – от моста через Ахтубу до Госпитомника.
«Будем стоять здесь вечно», - горестно шутят водители, каждый день теряющие часы в заторах.
В администрации Волжского волгоградцам и волжанам предлагают пересаживаться на электрички. Ведь ремонт дороги на Волжской ГЭС продлится еще несколько месяцев.
Пробка на трассе в Волго-Ахтубинской пойме на 9.45 утра. Яндекс. Пробки