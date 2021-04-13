Ищем дом: волгоградские волонтеры выходили застрявшую в смоле собаку

Волонтеры волгоградского приюта «Дино» ищут дом собаке Смолянке. Напомним, такое прозвище дворняга получила неспроста: около года назад, в разгар лета, она угодила в расправленную лужу смолы. Это произошло в Дзержинском районе. Без помощи людей собака бы просто умерла, но тогда неравнодушные горожане спасли дворнягу. Дальнейшим лечением и восстановлением Смолянки занялись волонтеры приюта «Дино». Пришлось долго удалять остатки вещества вместе с шерстью.

- Скоро год, как Смолянка живёт в приюте, но из-за своей скромности она так никому и не приглянулась. Но она по-прежнему ждёт, надеется. Возможно, в чьей-то душе найдётся место для собаки из приюта, - обратились к волгоградцам волонтеры.

Узнать подробности о животном, связаться с зоозащитниками можно в официальной группе (по ссылке).