В Волгограде концессии наказали за негорячую воду в многоэтажке

Жильцы многоэтажного дома №9 по улице Метростроевской в Волгограде пожаловались в областной Роспотребнадзор на еле теплую воду из горячего крана. Формально волгоградцы получали услугу по нормативам, но на деле особенно в холодную погоду людям приходилось испытывать неудобства. После проверки ресурсоснабжающую организацию – «Концессии теплоснабжения» - оштрафовали. По решению суда в многоэтажке отрегулируют температуру воды, ведь инспекция выявила явные нарушения закона, ухудшающие условия проживания людей.

- Температура горячей воды, измеренная в точке ввода в жилой дом, составила 46оС при температуре по нормативу не ниже 60оС и не выше 75оС, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе надзорного ведомства.

Центральный районный суд после иска Роспотребнадзора обязал «Концессии» до 1 мая наладить подачу горячей воды.