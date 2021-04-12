Облздрав: роддом №1 в Волгограде продолжит работать

Роддом №1. Фото с сайта медучреждения

Слухи о том, что один из старейших в Волгограде Тракторозаводский роддом №1 закроют, ходят давно. После того, как родильный дом почти год проработал в качестве провизорного коронавирусного стационара для беременных, его закрыли на мойку и вернули к привычному профилю работы. Одновременно возобновились слухи о том, что уже в этом году роддом прекратит свое существование просто потому, что рожать в Волгограде некому. Однако облздрав настаивает на том, что никаких решений о будущем медучреждения не принимали.

«Никаких планов у комитета здравоохранения по закрытию или расформированию роддома нет. Родильный дом №1 работает, женщин принимает», - прокомментировали «КП-Волгоград» в облздраве.

«На него смотреть страшно! Нужно иметь железные нервы, что бы там рожать!», - обсуждают волгоградцы в соцсетях. «Я туда ехала не из-за состояния роддома, а из-за врачей», - парируют пациентки роддома №1. Не зря именно его выбрали для появления на свет своих детей олимпийские чемпионки Татьяна Лебедева и Елена Слесаренко.

Конечно, внешне Тракторозаводский роддом выглядит так, словно вот-вот развалится. Зданию явно требуется солидный ремонт. «Старейший в городе роддом. Лучше бы сохранили и восстановили», - считают горожане.

Тем временем, рожать в Волгограде и области действительно стали меньше. Даже по сравнению с последними годами. Только за 2020 год Волгоградская область потеряла 19 тысяч жителей из-за того, что число умерших вдвое превысило число родившихся. В прошлом году у волгоградцев появилось на свет 19 тысяч детей - на 1431 ребенка меньше, чем в 2019-м.