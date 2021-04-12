Арсенал для хранения ракет и боеприпасов построят под Волгоградом

Военные собираются построить в Котлубани стратегический объект. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В поселке Котлубань Волгоградской области военные собираются построить арсенал для хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов 2-го разряда для нужд войсковой части №1061 Центра материально-технического обеспечения Южного военного округа. Каким именно будет хранилище неизвестно, но стройка стратегического объекта планируется масштабная. На возведения хранилища военные берут у Промсвязьбанка в кредит 400 миллионов рублей. Как сообщает «КП-Волгоград» соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.

Услуги по открытию невозобновляемой кредитной линии заказчик в лице ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» оценил в 32 миллиона рублей. Плата за пользованием заемными средствами составит 7,5% годовых. Сумма отдельными траншами понадобится военным до 15 июля 2021 года. Полностью 400 миллионов могут и не выбрать. Расплатиться с банком планируют до 31 марта 2022 года.