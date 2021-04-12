В Волгоградской области солдат-срочник получил условный срок за избиение сослуживца

Сослуживец простил ударившего его Березина (слева). Фото: Объединенной пресс-служба судов Волгоградской области.

Волгоградский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении солдата, который проходил службу по призыву в воинской части города Волжского. 20-летний Александр Березин 13 ноября 2020 года вечером в казарме приказывал сослуживцу навести порядок в помещении, но услышал в ответ отказ. Тогда обвиняемый кулаком нанес парню удар в челюсть, причинив вред здоровью средней тяжести. У потерпевшего был двусторонний перелом нижней челюсти со смещением костных отломков, рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Березин вину не отрицал.

- В ходе судебного следствия установлена вина подсудимого, и суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год, - уточнили в объединенной пресс-службе судов.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. После суда оба солдата пожали друг другу руки, решив, что конфликт исчерпан. А неприязни между ними больше нет.