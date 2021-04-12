Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга самых выгодных вкладов марта

Фото предоставлено банком УРАЛСИБ

Список подготовил портал «Выберу.ру». В числе лучших депозитных продуктов марта – срочный вклад «Доход» Уралсиба с возможностью открытия в Интернет-банке.

В рейтинге рассматривались предложения российских банков из Топ-50 по активам. Учитывался уровень процентной ставки по договору вклада. Аналитики обращали внимание и на такие факторы, как срок и минимальная сумма вклада, условия капитализации процентов и пролонгации вклада, реальный денежный доход, который вкладчик получит по окончании срока действия, дополнительные услуги для вкладчиков, а также условия досрочного расторжения договора вклада.

Подробнее узнать об условиях вклада «Доход» и других депозитных продуктах можно в отделениях Банка можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»