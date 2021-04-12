Следственный комитет опубликовал видео с мест поиска пропавшего мальчика в Волгоградской области

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

В Волгоградской области продолжается поиск 13-летнего подростка из Котельниковского района. Миша из хутора Чиганаки ушел из дома 9 апреля около полудня. И с того времени о нем ничего неизвестно. О пропаже сына вечером в пятницу в полицию заявили его родители. По их словам, мальчик отправился в лесопосадку, расположенную на окраине хутора, и с тех пор не вернулся. Следственное управление СКР по региону организовала доследственную проверку, школьника ищут полицейские, спасатели, местные жители. Применяется малая авиация, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного комитета России. На берегу Цимлянского водохранилища была обнаружена машина отца мальчика, на которой Миша и уехал без спроса. Следственный комитет опубликовал видео с мест поиска.

- Приметы разыскиваемого: рост 170-175 см, на вид 15 лет, худощавого телосложения, славянской внешности, волосы темные короткостриженые, глаза карие. На момент исчезновения был одет в болоньевую куртку и брюки черного цвета, вязаную шапку черного цвета, - добавили в СК РФ.

Жителей Волгоградской области, которые могли видеть Мишу или знают о его местоположении, просят позвонить по телефонам 8 (84476) 3-12-04, 8-999-744-13-22, 8-999-744-02-58 или 02.