Хотел только напугать ножом: в Волгограде адвокат убийцы подростка из «Ералаша» просил сократить тюремный срок

Адвокат убийцы просил суд переквалифицировать уголовное дело Фото: Иван ВИСЛОВ

В Волгоградском областном суде состоялось рассмотрение апелляции уголовного дела об убийстве 16-летнего подростка. Смертельная драка произошла 29 января 2020 года на улице Новодвинской в Волгограде. Молодой парень столкнулся плечом на улице с Никитой Ивановым, из-за чего у них возник конфликт. Последний достал из кармана куртки нож и ударил им своего неприятеля в шею и спину, рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Преступник убежал с места происшествия, а потерпевший от полученных повреждений скончался. Дзержинский районный суд признал Никиту Иванова виновным в преступлении, отправив его в колонию-строго режима на 9 лет. Однако адвокат убийцы решил обжаловать решение.

Защитник в апелляционной жалобе указал, что суд не учел противоправное поведение потерпевшего. Якобы его подзащитный не хотел убивать противника, а нож он достал для того, чтобы напугать подростка. Иванов боялся за себя и своих несовершеннолетних друзей, которые находились с ним. Адвокат просил переквалифицировать действия подзащитного со статьи «Убийство» на «Деяния, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего» и назначить минимальное наказание, предусмотренное статьей Уголовного кодекса. Однако Волгоградский областной суд оставил без изменений решение суда первой инстанции и срок тюремного срока.

Отметим, в тот злосчастный день 16-летний подросток вместе со своим братом возвращался вечером из колледжа. Конфликт с незнакомым парнем произошел у одного из кафе. Известно, что мальчишка несколько раз снимался в «Ералаше». На момент убийства совершившему преступление Никите Иванову было 20 лет.