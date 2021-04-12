Новая афера: мошенники звонят волгоградцам с номеров банка или полиции

Мошенники стали использовать интернет-сервисы подмены телефонных номеров, чтобы обмануть волгоградцев. Фото: Иван ВИСЛОВ

Мошенники чуть ли не ежедневно совершенствуют свои схемы по хищению денег в карт доверчивых волгоградцев. В последнее время участились случаи, когда аферисты обманывают людей с помощью системы подмены телефонных номеров. Благодаря этому «приложению» звонок мошенника определяется у жертвы как номер банка или дежурной части полиции. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону.

- Злоумышленники, сначала представляются банковскими работниками и сообщают о проблемах со счетами, а затем, если человек не верит им, перезванивают уже под видом полицейских, используя возможности интернет-сервисов подмены телефонных номеров. Аферисты даже могут называть реальные фамилии сотрудников полиции, которые добывают из всевозможных открытых источников. Иногда они убеждают своих жертв поучаствовать в «спецоперации» по задержанию лжебанкиров, и даже запугивают привлечением к уголовной ответственности в качестве соучастников преступления, если человек отказывается с ними «сотрудничать», - поясняют суть новой схемы аферистов в региональном Главке.

Что же делать? Как разпознать аферистов и не попасться на их удочки?

Запомните главное: ни сотрудники полиции и ни представители банков не просят у граждан по телефону реквизиты банковских карт, пароли и коды доступа!

- Если незнакомец просит у вас такую информацию – это мошенник. Немедленно прекратите с ним разговор, - настоятельно рекомендуют в волгоградской полиции.