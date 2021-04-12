Самолет из Питера в Волгоград задерживается по вине авиаперевозчика

Пассажиры рейса Волгоград-Санкт-Петербург застряли в аэропорту. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В аэропорту Волгограда застряли пассажиры, которые на сегодня, 12 апреля, запланировали перелет в Санкт-Петербург. Рейс задерживается уже на час, причем, как на прилет в Волгоград, так и на вылет в обратном направлении. Как пояснили «КП-Волгоград», задержка вызвана из-за проблем у авиаперевозчика.

Полеты по маршруту «Питер-Волгоград» осуществляет авиакомпания «Победа». Сегодня, 12 апреля в воздушной гавани северной столицы – Пулково – задержали сразу несколько рейсов данного перевозчика – в Киров, Калининград, Краснодар и Волгоград. Говорят, из-за технической неисправности одного борта и погоды. Так что в Волгоград самолет вылетел не в 11.35 (как было запланировано), а только в 13.24. Соответственно и в Волгограде этот авиалайнер приземлится позже – не в 14.05, а в 15.45.

- Время вылета в обратном направлении – из Волгограда в Питер – перенесено с 14.35 на 16.15, - добавляет пресс-секретарь волгоградской воздушной гавани.