Волгоградке, забившей до смерти младенца, грозит 20 лет колонии

Эта 20-летняя волгоградка несколько дней била своего малыша, пока он не умер. Теперь у нее будет время подумать над тем, что она совершила. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура Волгоградской области потребует в суде максимального срока для 20-летней жительницы Дубовского района, которая насмерть забила собственного 3-месячного сынишку. Ей грозит 20 лет колонии. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в региональной прокуратуре.

Эта жуткая история произошла в Дубовке Волгоградской области в прошлом году. 2 сентября 20-летняя мамаша обнаружила, что ее малыш, не подает признаков жизни. Она вызвала «скорую», а те – полицию. И, как установили следователи СУ СК России по Волгоградской области, ребенок умер от побоев. Горе-мамашу нак раздражал плач сына, что на протяжении нескольких дней - с 29 августа по 02 сентября 2020-го – избивала его, наносила многочисленные удары по голове и телу. Свою вину впоследствии волгоградка признала. Ей вменяют две статьи – «Убийство малолетнего с особой жестокостью» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего с особой жестокостью».

- Уголовное дело направлено в Волгоградский областной суд. Ожидать вердикта обвиняемая будет, находясь под стражей, - уточняют в ведомстве.