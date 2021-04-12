Совхоз, чей тракторист задавил волгоградца, выплатит семье более 2,5 миллиона рублей

Совхоз попытался обжаловать решение райсуда, но проиграл еще больше. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Больше двух лет родные волгоградца, которого задавил тракторист, добивались в суде компенсаций за потерю кормильца. И добились. Теперь совхоз, которому принадлежал трактор, выплатит семье погибшего более 2,5 миллиона рублей. Кроме того, Волгоградский облсуд обязал предприятие каждый месяц платить пособие матери и детям погибшего.

Трагедия эта произошла 28 сентября 2018 года. Тракторист, грубо нарушив ПДД, совершил наезд на мужчину, который скончался от полученных травм. Виновника ДТП суд приговорил к 2 годам условного срока. Но семье от этого легче не стало ведь родные потеряли главного кормильца в семье. А у погибшего мужчины остались старенькая мама, супруга и двое детей. Они пошли в суд и потребовали компенсаций с совхоза «Карповский», которому принадлежал трактор и на которое работал виновник-тракторист.

- Городищенский суд постановил взыскать с ООО «Совхоз Карповский» в пользу родственников погибшего компенсация морального вреда: в пользу матери – 300 тысяч рублей; в пользу супруги и двоих детей – 500 тысяч рублей каждому; в пользу брата и троих сестер – 200 тысяч рублей каждому. Кроме того, обязан совхоз ежемесячно выплачивать матери-пенсионерке и детям (до достижения ними совершеннолетия) по 2985 рублей. Также с предприятия взыскали компенсацию вреда в связи со смертью кормильца за период с 28 сентября 2018 года по 31 января 2020 года в размере 48 066 рублей (на каждого) в пользу матери и сыновей умершего, - рассказывают «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе волгоградских судов.

Совхоз посчитал такой вердикт суда слишком суровым и обжаловал его в волгоградском облсуде. Но в итоге проиграли еще больше.

- Волгоградский областной суд увеличил сумму компенсации вреда в связи со смертью кормильца в пользу матери и детей погибшего за период с 28 сентября 2018 года по 31 января 2020 года с 48066 рублей до 62146 рублей, а также сумму ежемесячной выплаты с 2985 рублей до 3860 рублей, с последующей индексацией в установленном законом порядке, - констатируют в судебной пресс-службе. - Решение суда вступило в законную силу.