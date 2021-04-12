В ГИБДД рассказали о самых убитых дорогах под Волгоградом

Ездить по таким дорогам просто опасно. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В этом году автомобилисты жалуются на дороги даже в Волгограде, не говоря уже об области. После зимы сотрудники отдела дорожного надзора региональной ГИБДД проверили состояние дорог в Городищенском районе. Инспекторы нашли на дорогах множество нарушений, которые делают движение небезопасным.

Один из опасных для автомобилистов участков - «Подъезд от автомобильной дороги «М-6 «Каспий» - Качалинская - Вертячий - Гумрак» к хутору Красный Пахарь». Дорога, по которой ходит школьный автобус, покрыта глубокими ямами и трещинами, кромка асфальта местами разрушена, обочина занижена. В плачевном состоянии и пешеходный переход у школы.

Еще одна опасная дорога - «От ул. Гидротехнической до поворота на орловский песчаный Карьер – 3-я Продольная магистраль». В убитом состоянии она уже много лет. Инспекторы не только выдавали предписания об устранении нарушений, но и добились судебного решения. Однако с 2017 года оно так и не исполнено. После проверок ГИБДД вновь направила чиновникам предписания.