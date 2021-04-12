Месяц на уборку: Андрей Бочаров призвал волгоградцев на субботники

Глава региона поручил составить график субботников и обеспечить участников всем инвентарем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгоградской области весна уже в разгаре, а значит, самое время наводить порядок и приступать к благоустроительным работам. Такую же задачу и поставил сегодня, 12 апреля, перед подчиненными на оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

- Особое внимание уделить паркам, скверам, местам массового пребывания людей, а также навести порядок на придорожных территориях, - акцентировал внимание должностных лиц глава региона.

И поручил составить график субботников во всех муниципальных образованиях региона. При этом напомнил чиновникам, чтоб не забыли обеспечить участников субботников инвентарем, оборудованием и техническими средствами. И попросил не забывать о дворах и территориях, прилегающих к соцучреждениям и вокруг предприятий.

Дополнительное внимание потребовал накануне Пасхи и Дня Победы уделить наведению порядка на кладбищах (и подъездных путях к ним), а также у памятных мест.

Отдельно остановился губернатор и на запланированных проектах по комплексному благоустройству (в составе регионального проекта по формированию комфортной среды), запланированных на этот год.

- Уже обеспечено практически 100-процентное контрактование запланированных работ и почти половина проектов уже в работе. Остальные надо запустить в течение месяца, - такой срок Бочаров дал подчиненным глава региона.