Виновников разыскивают: в Волгограде сбили девушку и женщину, водители сбежали

Фото из архива КП.

Полиция обращается к волгоградцам с просьбой о помощи в розыске водителей, которые вчера, 11 апреля, сбили Волгограде женщину и девушку, и сбежали с места ДТП, не оказав помощи травмированным. 17-летняя волгоградка попала под колеса в Кировском районе, 25-летняя женщина - в Центральном.

Примерно в 19.55 в Центральном районе Волгограда – напротив дома № 60 по улице Нурадилова - машина сбила женщину.

- Неустановленный водитель ехал в сторону улицы Рокоссовского, а 25-летняя женщина решила перебежать дорогу перед машиной в неположенном месте. К сожалению, пешеход оказался под колесами. Ее госпитализировали. А водитель уехал с места аварии, - рассказывают подробности случившегося в ГУ МВД по Волгоградской области.

Чуть позже – примерно в 21.40 –в Кировском районе под кллесами оказалась 17-летняя девушка. Ее сбила «шестерка» на парковке по улице Курчатова, 3, и водитель также не оказал помощь и не вызвал полицию, а трусливо сбежал. Несовершеннолетнюю в травмами увезли в больницу.

Ведется розыск виновников ДТП.

- Просим очевидцев происшествия обратиться в дежурную часть городского отдела ГИБДД по телефону 93-21-31, - обращаются к неравнодушным волгоградцам в региональном Главке.