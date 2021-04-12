Еще два дома признали аварийными на севере Волгограда

Такие же двухэтажки пойдут под снос на Ополченской. Фото: ИГЖН

Еще два старых двухэтажных дома на улице Ополченской в Тракторозаводском районе Волгограда признали аварийными и подлежащими сносу. Как сообщили «КП-Волгоград» в Госжилнадзоре, представляют опасность для жильцов дома №19 и №21 на улице Ополченской, расположенные рядом со стадионом 13-й гимназии, напротив вещевого рынка. Ранее аварийными уже признали соседние дома №15 и №17 в этом квартале.

- В результате проведенных инженерных изысканий было выявлено наличие многочисленных трещин, повреждений конструктивных элементов многоквартирных домов № 19, 21 по ул. Ополченская в Волгограде, что создает непосредственную угрозу жизни и здоровью проживающих в них граждан, - сообщили в инспекции.

Обследование провели в рамках программы капремонта. Такую процедуру проходят все дома, которые первыми стоят в очереди на обновление. Зачастую оказывается, что делать капитальный ремонт нет смысла, как и в случае с ветхими двухэтажками на Ополченской. На основании заключения экспертов межведомственная комиссия Тракторозаводского района приняла решение о признании данных домов аварийными и подлежащими сносу. Расселить жильцов должны после 2025 года, так что жить в таких условиях волгоградцам придется еще несколько лет.