«Два вывиха, четыре растяжения»: Гоша Куценко не угнался за Еленой Исинбаевой

Фото - скрин с инстаграма Елены Исинбаевой.

Олимпийская чемпионка из Волгограда Елена Исинбаева даже после ухода из большого спорта не прекращает тренировки и находится в прекрасной спортивной форме (что подтверждают ее регулярные посты в инстаграме). Например, вчера, 11 апреля, Елена продемонстрировала великолепную стойку на руках.

«Баланс – залог успеха. Всем отличных выходных», - подписала свое видео с исполнением сложного упражнения волгоградская спортсменка.

«Умница!», «Красотка!», - восторгаются отличной спортивной формой Елены подписчики.

Даже Гоша Куценко оценил «по-достоинству».

«Я попробовал. Два вывиха, четыре растяжения», - шутит известный актер под постом спортсменки.

Надо сказать, что Гоша Куценко давний поклонник Елены Исинбаевой. В 2017-м (накануне своего 50-летия) в эфире передачи «Наедине со всеми» он даже признался, что ее любит и «платонически даже обожает». А весной прошлого года, под постом Елены, где она призналась, что ее «любит камера» и она стала бы моделью в случае неудачи в спорте, Куценко даже предложил ей замужество. «Да! Выходи за меня! (Камера)», - пошутил Гоша в комментарии.