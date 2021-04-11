В многокилометровой пробке встали машины на федеральной трассе под Волгоградом

Пробка растянулась на много километров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воскресным вечером 11 апреля все, кто ехал по саратовской трассе в сторону Волгограда, на подъезде к городу-герою встали в многокилометровой пробке в Дубовском районе. После обеда ползти по федеральной трассе на минимальной скорости автомобилям приходилось на протяжении 5 - 6 километров. К 19.30 хвост из машин в пробке стал еще чуть длинней – около 8 километров по федеральной трассе Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград.

По данным сервиса Яндекс.Пробки на 19.30 затор растянулся более, чем на 7 километров от Дубовки до моста через реку Пичугу, где в настоящее время идет дорожный ремонт. Как сообщили «КП-Волгоград» очевидцы, стоять в пробке на этом участке федеральной трассы им пришлось более 40 минут. Хотя вечером в воскресенье затор на въезде в Волгоград на этом направлении – явление традиционное. В это время после проведенных на фазендах выходных возвращаются в город многочисленные дачники.

Яндекс. Пробки

Кстати, ремонт моста через Пичугу идет с прошлого года, начали работы в августе и должны завершить к осени 2021 года.

- На 656 км федеральной трассы Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград движение осуществляется в реверсивном режиме, порядок проезда регулирует светофор. В периоды повышения интенсивности транспортного потока движение регулируют сотрудники ГИБДД, - прокомментировали «КП-Волгоград» в ФКУ Упрдор Москва – Волгоград.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.