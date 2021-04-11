23,9 млн рублей выделит Волгоградской области кабмин на оздоровление Волги

Новые ГТС позволят наполнить пойму водой. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградская область сможет на год ускорить строительство водопропускных сооружений в Волго-Ахтубинской пойме в рамках национального проекта «Экология». Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении региону 23,9 миллиона рублей на оздоровление Волги, сообщили в кабмине. Профинансируют работы на год раньше запланированного.

- Это улучшит наполняемость рек и озер, повысит качество водоснабжения жителей, обеспечит водой сельхозпроизводителей, - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

На выделенные миллионы регион построит гидротехнические сооружения, которые будут пропускать паводковые воды в пойму, и сохранять их там, когда уйдет большая вода. Это позволит наполнить низовья Волги водой. Также в планах – сделать щебеночное покрытие на дорогах, которые проходят над плотинами. В итоге вырастет транспортная доступность дальних уголков Волго-Ахтубинской поймы.