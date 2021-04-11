На субботнике в парке Гагарина высадили деревья

В парке добавили молодых саженцев. Фото: мэрия

Два года парк Гагарина был на реконструкции. За это время зеленая зона порядком поредела. К тому же в Волгограде деревьев много не бывает. Накануне Дня космонавтики в парке прошел субботник. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, вместе с главой города Виталием Лихачевым чиновники, депутаты и бизнесмены начали генеральную уборку и высадили вдоль главной аллеи липы и клены, а у боковых дорожек – голубые ели. Субботники пройдут и в других районах города, апрель в Волгограде объявили месяцем благоустройства.

- В парке Гагарина мы высадили порядка 4,5 тысячи растений, но на парковой территории никогда не бывает слишком много деревьев, поэтому мы производим дополнительные высадки, - подчеркнул, орудуя лопатой, глава Волгограда Виталий Лихачев.

В ближайшие недели в Волгограде высадят более 500 деревьев и кустарников. Приведут в порядок памятные места, обновят лавочки и урны, турникеты должны вымыть и покрасить, а город – по максимуму избавить от грязи к майским праздникам.

- До 30 апреля все работы должны быть завершены, - сообщают в мэрии.