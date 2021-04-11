Коронавирусом заразились жители 17 районов Волгоградской области

Лидируют по числу заболевших крупные города. Фото: Олег ЗОЛОТО

Коронавирус продолжает атаковать не только жителей крупных городов, но и сельских районов Волгоградской области. По данным оперативного штаба, на сегодня, 11 апреля 2021, COVID-19 зафиксирован у жителей 17 районов региона. Больше всего заболевших в Волгограде – плюс 27 человек, в Камышине – плюс 16, и Волжском - плюс 13. Именно эти города лидируют и по общему числу заболевших за время пандемии. Всего новых случаев за сутки - 107.

По 8 человек подхватили инфекцию в Николаевском и Новоаннинском районах, по 5 заболевших коронавирусом на сегодня в Клетском и Урюпинском, по 4 заразившихся в Калачевском и Нехаевском. 3 новых пациента с ковидом внесли в списки в Чернышковском районе Волгоградской области, сразу в пяти районах по 2 заболевших, в их числе Дубовский и Котовский, Среднеахтубинский, Киквидзенский и Палласовский. Еще в четырех районах по одному новому случаю: Быковский, Алексеевский, Михайловский и Светлоярский.