Еще две женщины и трое мужчин скончались от коронавируса в Волгоградской области

В ковидных госпиталях остается более 2200 пациентов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Число умерших от коронавируса и его осложнений в Волгограде и области достигло 1005 человек. За последние сутки оперштаб официально подтвердил еще 5 летальных исходов. Среди умерших от ковида пациентов на этот раз две женщины и трое мужчин. Пополнили печальную статистику жители трех крупных городов области - Волгограда, Волжского и Камышина.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе, среди умерших от коронавируса на сегодня трое жителей Волгограда. В их числе пожилая женщина 88 лет, а также 55-летний и 70-летний мужчины. Также ковид унес жизни 64-летнего волжанина и 86-летней камышанки. У всех пятерых скончавшихся помимо диагноза COVID-19 с двусторонней пневмонией были проблемы с сердцем.

Среди более тысячи жертв коронавируса в Волгоградской области на сегодня 375 волгоградцев, 121 житель Волжского, 88 – Камышина и района.