До +24 градусов тепла: какая будет погода в Волгограде 12 апреля

В Волгоград пришло тепло. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В понедельник, 12 апреля, погода в Волгограде и области порадует теплом, так что вполне можно менять теплые куртки на ветровки и плащи. По прогнозу Волгоградского ЦГМС, в начале рабочей недели в Волгограде установится почти летняя погода. Днем воздух прогреется до 20 – 22 градусов тепла, по области местами будет еже жарче. По данным Росгидрометцентра, такая погода продержится вплоть до следующих выходных.

В ночь на понедельник 11 апреля 2021 в Волгограде будет от 9 до 11 градусов тепла, днем – в два раза теплее. По области разброс температур чуть больше - до +24 градусов днем, до +12 ночью, но в целом это картины не изменит.

Небо в течение дня будет затянуто облаками, хотя солнце все же будет сквозь них пробиваться. Местами в отдельных районах пройдут небольшие дожди, а бушевавший в последние дни в регионе ветер успокоится, порывы будут достигать лишь 9 - 14 метров в секунду. Так что волгоградцы смогут наконец насладиться теплом.