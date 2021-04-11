Две женщины погибли ночью на пожарах в Волгоградской области

Две женщины погибли в минувшие сутки на пожарах. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Две жизни унесли минувшей ночью пожары в Светлоярском и Михайловском районах Волгоградской области. Ранним утром в воскресенье, 11 апреля 2021, в огне погибли две женщины. Жертвами стали 40-летняя и 68-летняя волгоградки. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном управлении МЧС России, причины пожара в обоих случаях еще предстоит установить.

В 4.46 утра 11 апреля заметили пожар в селе Цаца Светлоярского района. На улице Центральной загорелся деревянный жилой дом. Огонь полностью охватил все строение. Спустя 40 минут после вызова пожарные справились с огнем. К сожалению, хозяйку дома спасти не удалось. На пепелище нашли тело 40-летней женщины.

Практически в то же самое время, в 4.53 утра в воскресенье, загорелся дом на улице Ленина в хуторе Сенной Михайловского района. Пламя быстро распространялось по деревянной постройке. Потушить пожар удалось в 6.31, но и в этом случае он привел к трагедии. Из сгоревшего дома извлекли тело 68-летней пенсионерки.

МЧС предупреждает: чаще всего причиной пожара становятся аварийный режим работы электросети, неосторожное обращение с огнем, неправильная эксплуатация печного оборудования, газовых отопительных и электронагревательных приборов. Чтобы избежать беды, соблюдайте правила пожарной безопасности.