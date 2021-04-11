12 летних кафе откроют на Аллее Героев в Волгограде

Летние кафе готовят к открытию. Фото: Алена МАРТЫНЕЦ

С наступлением теплых дней в Волгограде кафе и рестораны открывают летние площадки. Этот год не будет исключением. Как стало известно «КП-Волгоград», на Аллее Героев в центре Волгограда в 2021 году готовят к открытию 12 летних кафе от заведений общепита, которые расположены в располагающихся здесь домах. Согласно акту государственной историко-культурной экспертизы документации, размещение 12-ти летних веранд с последующим их демонтажем по окончанию сезона не помешает сохранности расположенного здесь мемориала.

Откроют свои летние площадки кафе «Биргартен», ресторан «РИС», кафе «Hungry», «Соль», «Чуду» и другие. Все сезонные веранды по традиции расположатся в бульварной зоне.