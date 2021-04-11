Водитель опрокинувшегося «Форда» погиб в Волгоградской области

Смертельное ДТП произошло вечером в субботу на трассе в Котовском районе Волгоградской области. Сообщение об аварии на 14 километре автодороги Котово – Даниловка поступило в отдел полиции в 16.40. Очевидцы сообщили, что «Форд» вылетел в кювет. По предварительным данным, 53-летний водитель легковушки не справился с управлением. В результате иномарка сначала вылетела на левую обочину, а затем опрокинулась в кювет. Автомобиль получил серьезные повреждения, а водитель – не совместимые с жизнью травмы.

- В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

Всего за минувшие сутки на дорогах Волгоградской области произошло два серьезных ДТП. В Урюпинске разбился 40-летний мотоциклист на Honda-XL600. Мужчина сейчас в больнице.