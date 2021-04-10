«Мальчикам поставили диагноз - ретинопатия»: квадромама из Волгограда собирает деньги на операцию

Квадромама из Волгограда Виктория Маркович рассказала в своем инстаграме о здоровье сыновей, родившихся в январе этого года: у четверни обнаружили ретинопатию. Необходима операция в Москве. Одного из малышей повезут в столицу в ближайшее время – процедура назначена на вторникю

«Я действительно не думала, что придётся обратиться к людям за помощью, тем более, за финансовой. Наши четверняшки родились на 29-ой неделе. В течении определённого времени мальчикам поставили диагноз – ретинопатия» - написала многодетная мама.

У всех ее малышей обнаружили проблемы с глазками. У трех старшеньких ретинопатия на 1 стадии, а вот у самого крохотного – Богдана – уже 3 стадия.

- Теперь нам нужна срочная операция и дальнейшее лечение. Ребята пока не могу представить сколько потребуется финансов и времени на лечение. Но то, что деньги будут нужны.