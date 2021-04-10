Волгоградцев приглашают на вакцинацию в ТЦ Ворошиловского района

Волгоградцы отмечают удобство прививовчных пунктов в ТЦ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Волгограда теперь могут не записываться на вакцинацию и сделать прививку от коронавируса без долгих очередей: в ТЦ города-героя разворачиваются прививочные пункты. Так, с 9 по 11 апреля включительно с 12:00 до 19:00 часов в Ворошиловском торговом центре на 2 этаже (магазин «Твое») медики будут обслуживать посетителей, которые пожелают вакцинироваться «Спутником». Также жители центра смогут привиться в «Пирамиде» (в выходные с 10-00 до 15-00), «Европе Сити Молл» (2 уровень) пункт будет открыт в субботу и воскресенье (прививки сделают врачи поликлиники №2).

Аналогичные пункты работают сегодня, 10 апреля, в Дзержинском районе в «Парк Хаусе» с 12:00, в «Мармеладе» (в выходные дни с 12-00 до 20-00), в Тракторозаводском районе в торговом центре «7 Звёзд» (14-00 до 20-00, в воскресенье — с 12-00 до 20-00).

В ТРЦ «Акварель» пункт вакцинации на 1 этаже напротив магазина Modi продолжит работу до конца мая (в будние дни с 11.00 до 18.00, в выходные с 11.00 до 17.00).

Запись не нужна, прививка делается бесплатно, с собой иметь паспорт, СНИЛС, полис. Перед процедурой необходимо заполнить анкету.