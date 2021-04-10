Под Волгоградом ремонтируют дорогу на Среднюю Ахтубу

В Волгоградской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжают приводить трассы в порядок. С наступлением тепла дорожники вышли на участок магистрали «Волгоград – Краснослободск - Средняя Ахтуба» в Среднеахтубинском районе. По проекту в апреле этого года подрядчик отремонтирует 5,252 километров дорожного полотна.

- На сегодняшний день выполнены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, снятию растительного слоя с обочин, демонтажу автобусных павильонов. Работы ведутся с опережением утвержденного графика, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

Добавим, что за качеством работ проследит ГКУ ВО «Дирекция автомобильных дорог».