Волгоградцы и архитекторы обсудили благоустройство Сурского сквера

Фото: Центр "ВЯЗ"

Накануне, 9 апреля, в «Точке Кипения» архитекторы Центра «ВЯЗ» и волгоградцы обсудили будущий облик Сурского сквера, который находится в центре города-героя на улице Краснознаменской. Помимо основного благоустройства, решалась судьба игровой площадки детского сада, примыкающего к скверу. Качели и карусели в плохом состоянии и давно просятся в утиль, а через дырявый забор снуют бездомные собаки. Решили, что зона отдыха останется на месте, но ее, разумеется, модернизуют.

- Детскую площадку модернизируют. Урбанисты планируют добавить оборудование, а также обособить ее от основной части сквера искусственным рельефом и озеленением, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Центра «ВЯЗ».

Второй волнующий горожан вопрос – озеленение. Из-за плохого состояния в сквере особо не гуляют, но тем не менее часто ходят – сокращают путь. Чтобы это изменить, архитекторы предложили создать зеленый массив по всему периметру, в частности, разместить эко-тропу. Напомним, в центре парка будет памятник, посвященный строителям.