В Волгограде к майским праздникам отреставрируют макет бомбардировщика СУ-2

Фото: музей-панорама "Сталинградская битва".

В Волгограде вовсю готовятся к майским праздникам. В частности, отреставрируют макет одного из самых «живучих» бомбардировщиков - СУ-2. Он был воплощением надежности во время войны. Макет самолета в натуральную величину подарила компания «Сухой», он с 2010 года украшает экспозиционную площадку музея-панорамы «Сталинградская битва».

- На макете будет произведена замена остекления кабины, ремонт обшивок киля, крыла, консолей хвостового оперения, покраска и другие работы. К майским праздникам обновленный самолет вернется на свое место, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе музея.

Напомним, СУ-2 начали выпускать в 1940 году, всего произведено около 900 самолетов. Помимо бомбардировки, его использовали и в других целях: он выполнял задачи по штурмовке, сопровождал другие бомбардировщики, использовался в разведке. Самолеты были вооружении у 52-го и 135-го авиаполков во время битвы на Волге.