В Волжском курьер собирал деньги с обманутых по телефону старушек

Полицейские ищут потерпевших от действий курьера и его работодателя. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

25-летнего жителя Рязанской области задержали полицейские из Волжского: молодой человек активно помогал телефонным мошенникам обманывать пожилых людей. Схема старая, но пока еще действующая: аферисты звонили пенсионерам и правдоподобно рассказывали о ДТП, виновниками которых якобы были их родственники – дети, внуки. За свободу требовалось заплатить. Молодой человек выполнял роль курьера. Он приезжал по адресам, собирал деньги, с которых ему причиталось 10-20%, а остальное переводил «работодателю». Кстати, вакансию нашел на одном из сайтов объявлений.

- Следствие будет ходатайствовать о его аресте. Ведется работа по установлению личности его так называемого работодателя. Полицейские располагает информацией о том, что курьер-рязанец посетил шестерых жителей, которые передали ему от 27 до 150 тысяч рублей и продолжают устанавливать других потерпевших, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Других потерпевших просят обратиться в полицию!