Ушел за дровами и пропал: под Волгоградом с авиацией ищут семиклассника

Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

9 апреля 13-летний Миша из хутора Чигинаки Котельниковского района пропал. Случилось это при странных обстоятельствах: в обеденное время семиклассник без спроса взял отцовскую машину и поехал в лесопосадку за дровами, но домой не вернулся. Связи с ним тоже нет. Родные поначалу сами искали подростка, потом обратились в правоохранительные органы.

Мальчика разыскивали сотрудники следкома, полицейские, спасатели, представители власти, местные жители. Так как местность непростая, подключили малую авиацию, но найти удалось только машину – мальчик бросил ее на берегу Цимлянского водохранилища. По факту исчезновения ребенка организована проверка.

- Следователи обращаются ко всем, кто опознал разыскиваемого и располагает сведениями о месте его нахождения или последнем месте пребывания, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8(844-76)3-12-04, 8-999-744-13-22, 8-999-744-02-58 или «02»., - прокомментировала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.

Миша высокий – около 175 сантиметров, на вид ему 15 лет, худой, волосы темные и короткие, карие глаза. Был одет в черные брюки и болоньевую куртку, шапку.