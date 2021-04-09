В Волгограде вновь подорожал бензин

Стоимость бензина на АЗС Волгограда и области продолжает расти. Фото: Олег УКЛАДОВ

Бензин и дизельное топливо в Волгограде сначала 2021 года уже прилично прибавили в цене и продолжают дорожать. Только за последнюю неделю средние цены на бензин на волгоградских АЗС выросли на 0,14 – 0,42%. Как сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградстате, больше всего за этот период подорожал самый популярный у автомобилистов АИ-95. Хотя повысилась стоимость за литр топлива на копейки, при заправке бака разница ощутима.

По итогам двухнедельного мониторинга литр дизельного топлива стал дороже на 7 копеек, теперь его средняя цена 48,68 рубля. Сразу 16 копеек прибавил в стоимости бензин марки АИ-92. За литр этого топлива теперь придется отдать в среднем 45,06 рубля. При этом литр бензина марки АИ-95 стал дороже на 21 копейку, марки АИ-98 – на 15 копеек. За первый в среднем придется отдать 49,80 рубля, за второй - 52,96 рубля.

При этом неделей ранее бензин в Волгоградской области подорожал еще сильнее – до 0,8% за литр. Автомобилисты ругаются, но машин на дорогах меньше не становится.