Волгоградские суды проверили на наличие взрывных устройств

В зданиях судов взрывчатых предметов не оказалось Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня утром, 9 апреля, пять районных судов Волгограда получили сообщения о минировании. Угрозы взрывов получили Красноармейский, Кировский, Советский, Краснооктябрьский, Дзержинский суды города. Сотрудники и посетители были экстренно эвакуированы. Ее проводили судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УФССП по Волгоградской области. К зданиям служителей Фемиды прибыли экстренные службы региона, которые оцепили территорию и обследовали помещения.

- Координацию действий судебных приставов проводили сотрудники аппарата Управления ФССП России по Волгоградской области. Взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было. Пострадавших нет, - добавили в УФССП по региону.

Все суды Волгограда, которые получили ложные сообщения о минировании, вернулись к штатной работе.