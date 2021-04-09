Мэрия Волгограда повысила тариф на содержание жилья для семи домов

Волгоградцы не утвердили повышение тарифа, за них это сделали в мэрии. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Не лучший подарок на Первомай получат жители семи домов Тракторозаводского района Волгограда, которым с 1 мая 2021 года повысили плату за содержание жилья. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, согласно постановлению администрации Волгограда №311, новый тариф будет действовать для собственников помещений в многоквартирных домах, где размер платы за содержание жилого помещения не приняли на общем собрании. Управляет этими 7 домами на улицах Батова, Богомольца, Грамши и Гороховцев ООО «Управляющая компания Тракторозаводского района». С мая тариф для проживающих в указанных домах волгоградцев вырастет до 28 – 30 рублей за квадратный метр, что довольно сильно ударит по кошельку.

Дороже всего обойдется содремжил обитателям дома на улице Гороховцев, 4а – они будут платить по 30 рублей 60 копеек за кв.метр. Чуть меньше будут платить за содержание жилого помещения на улице Батова, 3 – по 30,14 за «квадрат». На улице Богомольца, 12 тариф составит 28,26 рубля, в трех домах на улицах Гороховцев, 4; Грамши, 47 и Грамши, 51 плата вырастет до 28,06 рубля. И на копейку меньше будут платить жильцы дома №7 на улице академика Богомольца – 28,05 рубля за квадратный метр жилого помещения.

Разумеется, коммунальные услуги в размере платы за содержания жилья не учтены. Это лишь та сумма, что получает за свою работу управляющая компания.