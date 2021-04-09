В центре Волгограда на женщину рухнул бутафорский фасад

Фото - скрин с видео очевидцев происшествия.

Сильный ветер, который бушует в Волгограде уже несколько дней и повалил уже десятки деревьев, сегодня, 9 апреля, сорвал «обвалил» еще и фасад здания. Правда, фасад не настоящий, а бутафорский. Речь идет о баннере, которым прикрыли аварийное здание на перекрестке улицы Рокоссовского и проспекта Жукова к Чемпионату мира по футболу в 2018-м. За три года он поистрепался, как и сам дом, который спрятали от гостей мундиаля, и сегодня его, в прямом смысле слова, ветром сдуло.

«Ремонтировать надо, а не баннерами завешивать», «Это волгоградская «стабильность отваливается», - иронизируют волгоградцы.

Впрочем, тут не до шуток. Ведь этот баннер едва не прикрыл собой мимо проходящую по тротуару женщину. Очевидцы говорят, волгоградка чудом успела отбежать. Кстати, бутафорский фасад, которым затянули к ЧМ-2018 полуразрушенный Дом молодежи в центре Волгограда, тоже сорвало ветром.