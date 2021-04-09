«Университет бизнеса УРАЛСИБ» проведет обучающий вебинар на тему лизинга

Фото предоставлено пресс-службой банка УРАЛСИБ

«Университет бизнеса УРАЛСИБ» проведет онлайн-вебинар на тему «Лизинг для бизнеса: неочевидные выгоды». Пройдет мероприятие 15 апреля в 11:00 (мск). Как сообщили авторы обучающего проекта, участие бесплатное, однако количество мест ограничено. Зарегистрировать можно по ссылке.

Преподавателем выступит региональный директор по Центральному федеральному округу лизинговой компании «Интерлизинг» Елена Банникова. На мероприятии пойдет речь о том, как рассчитывать выгоду от лизинга и для каких целей лучше использовать этот инструмент.

- Поговорим о том, зачем нужен лизинг, если деньги на покупку есть, как снизить переплату, почему иногда выгоднее оформить лизинг на 5 лет, а не на 3 года, как применить налоговые льготы в лизинге и на другие актуальные темы, - рассказали в «Университете бизнеса УРАЛСИБ».

Помимо этого, на мероприятии запланирован разбор характерных кейсов, а также ответы на вопросы слушателей в прямом эфире. После завершения участники получат на электронную почту ссылку на запись эфира.

«Университет бизнеса УРАЛСИБ» - это обучающий проект, позволяющий начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития своего бизнеса. Преподавателями являются профессиональные коучи и успешные предприниматели. Посмотреть записи других вебинаров проекта можно в разделе «Университета» бизнеса» на сайте Банка УРАЛСИБ.

СПРАВКА

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»