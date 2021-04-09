До 19 градусов тепла: какая будет погода в Волгограде в выходные

Волгоградцы соскучились по теплу и солнцу. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Погода в Волгограде в ближайшие выходные дни 10 и 11 апреля 2021 наконец порадует горожан долгожданным теплом. По прогнозу Росгидрометцентра, уже в воскресенье днем в Волгограде потеплеет до +19 градусов, а в понедельник ожидается уже почти летняя температура в +21. Правда, в субботу, 10 апреля, Волгоградский ЦГМС еще прогнозирует не самую приятную погоду: кратковременные дожди, туман и холодный северный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Погода в Волгограде и области сегодня ночью и днем 10 апреля будет облачной, но временами все же будет проглядывать солнышко. Отдельные районы накроет туман, местами пройдут небольшие дожди. Ночью будет еще холодно – от легкого минуса до +4 градусов, хотя в восточных районах области ожидается ночью до+8º, а днем местами воздух прогреется до 15 – 20 градусов тепла. В Волгограде в эту субботу ночью прогнозируют от 2 до 4 градусов тепла, днем – от 11 до 13.

В ночь воскресенье, 11 апреля, в Волгограде потеплеет еще на пару градусов, а вот днем синоптики уже ожидают +19 градусов тепла. Облачность сохранится, но лить с неба уже не будет. Так что можно уже собраться и на шашлыки, конечно, соблюдая меры противопожарной безопасности.