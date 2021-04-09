Волгоградцев предупреждают о молочном фальсификате

Продавцов и покупателей предупреждают о фальсифицированной молочке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сотрудники Роспотребнадзора проверили продающуюся в магазинах молочную продукцию производства ООО «МИЛК-ЭКО», выпускаемую в Приморском крае. Но оказалось, что это предприятие-фантом. По указанному на упаковке адресу в поселке Тавричанка расположено вовсе не предприятие, а жилой дом барачного типа. Поэтому санитарные врачи предупреждают о некачественной фальсифицированной продукции и продавцов, и покупателей.

- Проведено расследование, в ходе которого установлено, что молокоперерабатывающее предприятие ООО «МИЛК-ЭКО» по указанному адресу не располагается, производственную деятельность не осуществляет, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном Роспотребнадзоре.

Материалы уже направили в правоохранительные органы. А пока всех, кто увидит молоко и кисломолочные продукты этого производителя, просят сообщать об этом в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области. Информацию можно передать на телефон «горячей линии» +7 (8442) 24-36-30.