В Волжском предприниматели, не дождавшись властей, сами откачали огромную лужу на дороге

За час предприимчивые волжане откачали огромную лужу и заслужили безмерную благодарность от жителей. Фото - скрин видео сотрудников автосервиса "У кота".

Лужа на улице Пушкина в Волжском уже стала местной «достопримечательностью». Каждую весну и после любого мало-мальски сильного дождя здесь (у дома №63 неподалеку от завода «Волгабас») образуется «мини-море». Лужа такая огромная, что ее не то, что пройти, а даже проехать проблематично. Местами ее глубина достигает 40 сантиметров. И пока одни волжане ругают власти за бездействие, сидя на диване перед телевизором или оставляя грозные комментарии в соцсетях, сотрудники из местного автосервиса «У кота» решили взять все в свои руки. Они купили помпу и откачивают воду с проезжей части, когда она переливается уже через край.

Дело в том, что автомастерская, где работают эти активисты, расположена как раз неподалеку от этой «знатной» лужи. Из-за нее у владельцев уменьшается число клиентов. Вот и решили не дожидаться помощи чиновников, а вступить в борьбу с этим «мини-морем».

«Купили помпу и вот так, потихоньку, перекачиваем воду из лужи на зеленую зону возле нашего автосервиса. За час от лужи почти не осталось и следа. И уже проехать можно. Не надо благодарностей, мы знаем, что мы молодцы», - шутливо рассказывают о своем «подвиге» сотрудники автосервиса.

Кстати, летом эти предприниматели хотят сделать ремонт на этом участке дороги за свои средства (не капитальный, конечно, но может хоть ямы засыплют).

«Устали ждать, честное слово», - признаются волжане.