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Общество9 апреля 2021 12:28

Заделать ямы у музтеатра Волгограда обещают весной

Восстановят асфальт при благоприятной погоде
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградцы не первый день спотыкаются у музыкального театра.

Волгоградцы не первый день спотыкаются у музыкального театра.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Далеко не первый день жители города наблюдают слегка засыпанные щебнем ямы на верхней террасе Центральной набережной Волгограда. Пешеходы спотыкаются на искореженном асфальте у музыкального театра. «Какой-то позор в центре города, - комментируют волгоградцы. - В выходные сюда весь город съезжается и это наблюдает». Как сообщили «КП-Волгоград» в «Концессиях», последствия аварии на водоводе, которая произошла на прошлой неделе, устранят как только будет возможно. Ямы заделают весной.

- Рабочие приступят к восстановлению благоустройства в ближайшее время, как только закончатся дожди и установится благоприятная погода, - сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании.

Это же касается и других раскопов, которых за зиму в Волгограде накопилось немало. Аварий было много и на магистральном водопроводе, и на теплотрассах.

Последствия аварии обещают устранить в ближайшее время.

Фото: Екатерина СИМОХИНА