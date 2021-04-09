Заделать ямы у музтеатра Волгограда обещают весной

Волгоградцы не первый день спотыкаются у музыкального театра.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Далеко не первый день жители города наблюдают слегка засыпанные щебнем ямы на верхней террасе Центральной набережной Волгограда. Пешеходы спотыкаются на искореженном асфальте у музыкального театра. «Какой-то позор в центре города, - комментируют волгоградцы. - В выходные сюда весь город съезжается и это наблюдает». Как сообщили «КП-Волгоград» в «Концессиях», последствия аварии на водоводе, которая произошла на прошлой неделе, устранят как только будет возможно. Ямы заделают весной.
- Рабочие приступят к восстановлению благоустройства в ближайшее время, как только закончатся дожди и установится благоприятная погода, - сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании.
Это же касается и других раскопов, которых за зиму в Волгограде накопилось немало. Аварий было много и на магистральном водопроводе, и на теплотрассах.
Последствия аварии обещают устранить в ближайшее время.
Фото: Екатерина СИМОХИНА