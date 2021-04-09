Маршрутка №52 не будет ездить по Второй продольной Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде с 12 апреля изменится схема движения маршрутки №52а, которая ездит от поселка имени Горького до ВолГУ. Транспорту почти на половину изменили маршрут, продлив до Первой продольной магистрали. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации города, по запросам волгоградцев в маршрут включены остановочные пункты по улицам Елецкой, Огарева, Рабоче-Крестьянской, Туркменской и Электролесовской.

От конечной в поселке имени Горького маршрутки №52а, как и прежде, будут ездить через остановки «Поликлиника», «Депо», «Воинская часть», «Ежовка», «Пятый участок», «Автозаводская» до Второй продольной. Однако с 12 апреля транспорт будет поворачивать не направо, а налево. Через улицы Елецкую и Огарева водители доедут до Первой продольной. По Рабоче-Крестьянской микроавтобусы доедут до Тулака, а затем продолжат движение по улицам Электролесовской и имени Загорулько до «Акварели». Оттуда маршрутки поднимутся вверх по улице Петровского до университета. Таким образом, мэрия отменила движение этого маршрута по Череповецкой и Университетскому проспекту.

Протяженность обновленного маршрута составит более 28 километров. В часы пик интервал движения составит около 15 минут.